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На улице Пушкинской в Туле пострадал мотоциклист

На улице Пушкинской в Туле пострадал мотоциклист

ДТП произошло напротив дома №21.

Днем 2 октября напротив дома №21 по улице Пушкинской в Туле произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai Creta, Daewoo Nexia и мотоцикла Stels Flame 200.
 
По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Creta ехала к проспекту Ленина и при повороте налево не заметила мотоциклиста, который ехал ей навстречу в сторону ул. Колетвинова.
 
После столкновения мотоциклист врезался в припаркованную Daewoo Nexia и, предположительно, шлемом разбил одну из задних фар. 
 
В результате аварии мотоциклист был госпитализирован с подозрением на перелом ноги.
 
Причины ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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Мотоциклист врезался в иномарку, Фото: 1
Мотоциклист врезался в иномарку, Фото: 2
Мотоциклист врезался в иномарку, Фото: 3
Мотоциклист врезался в иномарку, Фото: 4
Мотоциклист врезался в иномарку, Фото: 5
Мотоциклист врезался в иномарку, Фото: 6
Мотоциклист врезался в иномарку, Фото: 7
Мотоциклист врезался в иномарку, Фото: 8
Мотоциклист врезался в иномарку, Фото: 9
Мотоциклист врезался в иномарку, Фото: 10
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:31 +1
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