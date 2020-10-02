На улице Пушкинской в Туле пострадал мотоциклист

Днем 2 октября напротив дома №21 по улице Пушкинской в Туле произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai Creta, Daewoo Nexia и мотоцикла Stels Flame 200.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Creta ехала к проспекту Ленина и при повороте налево не заметила мотоциклиста, который ехал ей навстречу в сторону ул. Колетвинова.

После столкновения мотоциклист врезался в припаркованную Daewoo Nexia и, предположительно, шлемом разбил одну из задних фар.

В результате аварии мотоциклист был госпитализирован с подозрением на перелом ноги.

Причины ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.