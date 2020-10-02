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В Туле Kia врезался в ступени магазина
Фото: Алекс К.

В Туле Kia врезался в ступени магазина

ДТП произошло на Демидовской плотине.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, днем 2 октября на Демидовской плотине в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, после выезда на трамвайные пути машину занесло и она врезалась в ступени магазина.
 

На момент публикации новости информация о пострадавших не поступала. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

 

 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp и Viber круглосуточно). 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:18 +1
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