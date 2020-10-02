Где в Туле находится новый пункт по оформлению ДТП: разъяснения и карта

Пункт ГИБДД переехал с улицы Чмутова. У автомобилистов возникли вопросы по новому адресу.

На днях Госавтоинспекция Тульской области проинформировала туляков о том, что пункт оформления ДТП переехал на новое место: из Мясново на ул. Дзержинского.

Однако у автолюбителей возникли вопросы по поводу адреса нового пункта. Фактически он находится по адресу: ул. Дзержинского, 15/17. Вот карта:

Ранее этот адрес обозначался как «ул. Дзержинского, 15-г», на доме даже сохранилась соответствующая табличка. Так он и был обозначен в официальном релизе ГИБДД. Однако фактически это дом № 15/17.

Добраться туда несложно, адрес бьется по навигатору и онлайн-картам. Вокруг есть указатели.

Телефоны дежурной части:

32−45−00;

32−45−02;

32−45−10;

32−95−54;

32−95−07.

Не теряйтесь! А лучше, чтобы этот адрес вам никогда не пригодился!