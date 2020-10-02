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Где в Туле находится новый пункт по оформлению ДТП: разъяснения и карта

Где в Туле находится новый пункт по оформлению ДТП: разъяснения и карта

Пункт ГИБДД переехал с улицы Чмутова. У автомобилистов возникли вопросы по новому адресу.

На днях Госавтоинспекция Тульской области проинформировала туляков о том, что пункт оформления ДТП переехал на новое место: из Мясново на ул. Дзержинского.
 
 
Однако у автолюбителей возникли вопросы по поводу адреса нового пункта. Фактически он находится по адресу: ул. Дзержинского, 15/17. Вот карта:
 
Ранее этот адрес обозначался как «ул. Дзержинского, 15-г», на доме даже сохранилась соответствующая табличка. Так он и был обозначен в официальном релизе ГИБДД. Однако фактически это дом № 15/17.
 
Добраться туда несложно, адрес бьется по навигатору и онлайн-картам. Вокруг есть указатели.
 
 
Телефоны дежурной части:
 
  • 32−45−00;
  • 32−45−02;
  • 32−45−10;
  • 32−95−54;
  • 32−95−07.

Не теряйтесь! А лучше, чтобы этот адрес вам никогда не пригодился!

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:25 +7
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