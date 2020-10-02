За полгода туляки заплатили «коронавирусных» штрафов на 23 миллиона рублей

Управление Судебного департамента опубликовало данные по делам, связанным с нарушениями антикоронавирусных ограничений.

С 1 апреля по 27 сентября в суды региона поступило свыше 9500 дел об административных нарушениях масочного режима, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.

Из них было рассмотрено 7500 дел.

Общая сумма штрафов составила 23 миллиона 27 тысяч 200 рублей.

Кроме этого за это время была приостановлена деятельность 66 организаций.