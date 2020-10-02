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За полгода туляки заплатили «коронавирусных» штрафов на 23 миллиона рублей

За полгода туляки заплатили «коронавирусных» штрафов на 23 миллиона рублей

Управление Судебного департамента опубликовало данные по делам, связанным с нарушениями антикоронавирусных ограничений.

С 1 апреля по 27 сентября в суды региона поступило свыше 9500 дел об административных нарушениях масочного режима, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.

Из них было рассмотрено 7500 дел.

Общая сумма штрафов составила 23 миллиона 27 тысяч 200 рублей. 
 
Кроме этого за это время была приостановлена деятельность 66 организаций.
 
Напомним, масочный режим в Тульской области продлен до 31 декабря. 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:54 0
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ТулаУправление Судебного департаментанарушениямасочный режимкоронавирус

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