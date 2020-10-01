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В Туле рядом с многоэтажкой вскрыли автомобиль

В Туле рядом с многоэтажкой вскрыли автомобиль

Владелец заявил о пропаже сумки с деньгами.

Утром 1 октября житель дома №38 по улице Пролетарской в Туле обнаружил, что в его автомобиле Honda Accord разбито заднее боковое стекло, сообщает корреспондент Myslo.
 
Мужчина проверил салон и обнаружил, что пропала сумка, в которой находились деньги – около 10 тысяч рублей.
 
На момент публикации на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства хищения.
 
 
Галерея
Вскрытая иномарка 1 октября 2020, Фото: 1
Вскрытая иномарка 1 октября 2020, Фото: 2
Вскрытая иномарка 1 октября 2020, Фото: 3
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Сергей Стариков
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