В Туле рядом с многоэтажкой вскрыли автомобиль

Владелец заявил о пропаже сумки с деньгами.

Утром 1 октября житель дома №38 по улице Пролетарской в Туле обнаружил, что в его автомобиле Honda Accord разбито заднее боковое стекло, сообщает корреспондент Myslo.

Мужчина проверил салон и обнаружил, что пропала сумка, в которой находились деньги – около 10 тысяч рублей.

На момент публикации на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства хищения.