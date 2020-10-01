День пожилого человека: Алексей Дюмин обратился к тулякам

День пожилого человека отмечается во всем мире с 1991 года.

Алексей Дюмин обратился к старшему поколению в связи с Международным днем пожилых людей:

«Дорогие представители старшего поколения!

Международный день пожилых людей – это еще одна возможность выразить вам глубокое уважение. Признательность за все, что вы сделали для нашего поколения. Для Тульской области и всей России.

Спасибо вам за мужество и стойкость даже в самые тяжелые для страны военные годы, за самоотверженный труд в мирное время. За любовь и заботу, которые вы дарите своим детям и внукам. За бесценную поддержку на протяжении всей жизни.

Важно, что и сегодня вы активно участвуете в судьбе региона, помогаете нашей молодежи мудрым советом.

Желаю вам благополучия, радости, счастья и всего самого доброго!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин».