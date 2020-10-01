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День пожилого человека: Алексей Дюмин обратился к тулякам

День пожилого человека: Алексей Дюмин обратился к тулякам

День пожилого человека отмечается во всем мире с 1991 года.

Алексей Дюмин обратился к старшему поколению в связи с Международным днем пожилых людей:
 
«Дорогие представители старшего поколения!
 
Международный день пожилых людей – это еще одна возможность выразить вам глубокое уважение. Признательность за все, что вы сделали для нашего поколения. Для Тульской области и всей России.
 
Спасибо вам за мужество и стойкость даже в самые тяжелые для страны военные годы, за самоотверженный труд в мирное время. За любовь и заботу, которые вы дарите своим детям и внукам. За бесценную поддержку на протяжении всей жизни. 
 
Важно, что и сегодня вы активно участвуете в судьбе региона, помогаете нашей молодежи мудрым советом.
 
Желаю вам благополучия, радости, счастья и всего самого доброго!
 
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин». 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:17 0
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