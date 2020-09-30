Как изменится жизнь россиян в октябре: зарплата, кальян и ящики для пожертвований

Вступившие в силу с 1 октября 2020 года законы коснутся зарплаты бюджетников, пенсий, социальных выплат и многого другого. Параллельно прекращают действовать меры, введенные в начале пандемии коронавируса.

Отменяются коронавирусные меры поддержки

Пособия по безработице снова не для всех: с 1 октября пособия перестанут платить индивидуальным предпринимателя, прекратившим работу после 1 марта и получившим статус безработных (им полагались 12 130 рублей в месяц, но не дольше трех месяцев и не позднее 1 октября 2020 года). Также без пособия останутся те, у кого в марте истек срок выплаты пособий, и из-за пандемии им автоматически их продлили (продление также ограничивалось тремя месяцами, но не позднее 1 октября).

Нет диагностической карты — нет ОСАГО: возвращаются все действовавшие до пандемии правила – предъяви действующую диагностическую карту и только после этого покупай ОСАГО. Автомобилисты, которые заключили договор ОСАГО в период пандемии без предъявления диагностической карты, обязаны предоставить страховой компании этот документ до 31 октября 2020 года.

Субсидии на ЖКХ и выплаты на детей – только по заявлению. Продлеваться автоматически субсидии теперь не будут. Возвращается прежний порядок их продления: собрать документы, подтверждающие, что человек нуждается в них, и прикрепить к заявлению.

Аналогично и в случае с пособиями на детей. Родителям снова нужно подавать заявление на продление выплат в связи с рождением (усыновлением) детей. С 1 апреля по 1 октября включительно эти выплаты продлевались автоматически, когда детям исполнялся один или два года. Также со 2 октября родители снова обязаны уведомлять органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства или пребывания, а также обо всех обстоятельствах, которые означают прекращение выплаты.

нововведения

Индексация заработной платы и пенсий на 3%

Это коснется федеральных чиновников, судей, гражданский персонал воинских частей, военнослужащих, сотрудников полиции, Росгвардии, ФСИН, таможни и других силовых структур. Такую же индексацию пенсии получат военные и бывшие сотрудники прочих силовых органов.

А вот учителей, врачей, работников культуры индексация обойдет стороной – они в указе не упомянуты. Решение по повышению их зарплаты принимается на региональном уровне.

Для социальных выплат — только карта «Мир»

С 1 октября только на банковские карты платежной системы «Мир» будут переводиться пенсии военных пенсионеров и бывших силовиков, пособия по безработице, детские выплаты, пособия для пострадавших в радиационных авариях.

Переплата за налог не пропадет

Она теперь может быть зачтена в счет любого другого налога. Раньше переплата засчитывалась только в счет того же вида. Теперь переплата по федеральному налогу может быть зачтена за региональный или местный налог и т. п. Если недоимок по другим налогам, а также штрафов и пеней нет, будет возможен возврат переплаты налогоплательщику.

Повышенные возмещения по страхованию вкладов

Максимальная сумма возмещения по вкладу теперь не ограничивается 1,4 млн рублей, предельная сумма увеличена до 10 млн рублей. Но есть некоторые условия. Источником денег на счету должны быть: продажа дома и земельного участка, наследство; возмещение ущерба жизни, здоровью, имуществу, получение соцвыплат и пособий; исполнение судебного решения; получение гранта в форме субсидии.

Страхование теперь ведется и вкладов юридических лиц: садоводческих и огороднических товариществ, гаражных и жилищных кооперативов, ТСЖ, религиозных и других организаций.

Маркировка парфюмерной продукции и фототоваров – обязательна

К системе «Честный знак» с октября должны быть подключены все продавцы и другие участники цепочки производства и продажи духов и туалетной воды, а также фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек.

Соответственно, производители и импортеры таких товаров обязаны наносить на продукцию средства маркировки. А у продавцов и посредников должно быть оборудование для их считывания.

вступят в силу в октябре

Пожертвования

С 5 октября право использовать стационарный или переносной ящик для пожертвований останется исключительно у благотворительных и некоммерческих организаций. Но использовать их можно только во время публичных мероприятий, организованных НКО. На ящиках должны быть указаны контактные данные НКО и для какой программы проходит сбор денег. Средства будут извлекать под протокол, их положено зачислять на счет НКО в течение трех рабочих дней после извлечения. Требования не распространяются на ящики для сбора пожертвований, размещаемые религиозными организациями.

Новые правила для ломбардов

С 12 октября начинают действовать поправки в закон «О ломбардах». С этого дня ломбард не сможет давать займ на сумму больше оценочной стоимости заложенной вещи; невостребованная вещь дороже 300 тыс. руб. может продаваться только на открытых торгах; ломбарды смогут работать на три часа дольше — с 8.00 до 23.00.

Российское гражданство станет доступнее

Родителям совершеннолетних дееспособных детей, уже являющихся гражданами России, получить российское гражданство станет проще. Упрощенный порядок начнет действовать с 12 октября 2020 года. Ранее такая процедура была доступна только нетрудоспособным родителям.

Табу на кальяны в заведениях общепита

Запрет вводится с 30 октября. С этого дня нельзя будет использовать кальяны и любую другую продукцию, содержащую никотин, в помещениях, которые предназначены для предоставления услуг общепита.