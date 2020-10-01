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В Тульской области бесправный водитель влетел в стоявшую «четверку»

В Тульской области бесправный водитель влетел в стоявшую «четверку»

В результате автоаварии пострадал пешеход.

Вечером 30 сентября в Дубенском районе произошло ДТП. На 33-м км автодороги Тула – Белев мужчина за рулем ВАЗ-21099 не справился с управлением и врезался в стоявший ВАЗ-2104. После удара вторая машина сбила 24-летнего пешехода, которому потребовалась медицинская помощь.
 
«Мужчина, находившийся за рулем ВАЗ-21099, не имеет права управления транспортными средствами. По предварительной информации, он не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, а также не выбрал безопасную скорость движения», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:36 +1
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