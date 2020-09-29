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Разъясняем Указ губернатора: Какие массовые мероприятия запрещены в Тульской области?

Разъясняем Указ губернатора: Какие массовые мероприятия запрещены в Тульской области?

10 наивных вопросов о коронавирусных запретах до 31 декабря.

Нормы о коронавирусных ограничениях порталу Myslo разъяснила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова.

Вчера, 29 сентября, губернатор Тульской области подписал Указ, согласно которому все существующие ограничения в регионе продлены до 31 декабря 2020 года. Указ начинает действовать с 1 октября. Отвечаем на вопросы.

1. Какие новые запреты предусматривает Указ?

- Указ не устанавливает никаких новых ограничений и запретов, — рассказала Наталья Архипова. — Все, что было разрешено ранее, разрешено и сейчас. Срок ограничений продлен до 31 декабря, в основном, это касается масочного режима. Ничего нового в регионе не запретили.

Все разрешенные ранее общественные, досуговые, культурно-развлекательные и зрелищные мероприятия не запрещаются, но только при неукоснительном соблюдении требований Роспотребнадзора. Ответим на главные вопросы.

2. Концерты и соревнования проводить можно?

Да. Это не запрещенное мероприятие независимо от численности гостей. Обязательно — маски и социальная дистанция, рекомендательно — перчатки.

3. Свадьбы, похороны, банкеты, корпоративы?

Можно. Требования те же, что и в случае с концертами.

4. А лекцию для 50 человек можно провести?

Почему бы и нет: лекция — образовательное мероприятие, которое в соответствии с действующим Указом не запрещено. Все должны быть в масках и на безопасном расстоянии друг от друга.

5. Собрание жильцов — можно?

Сбор жителей, например, для выбора старшего по дому или перехода в другую управляющую компанию, не запрещены, поскольку это собрания по организации деятельности.

6. Что же тогда запрещено?

По словам Натальи Архиповой, запрещено только проведение публичных и массовых мероприятий, таких как митинги, шествия, демонстрации и пикеты.

7. Губернатор говорил об «удаленке» для тульских предприятий. Это обязательно?

Нет. Подписанный вчера Указ рекомендовал руководителям предприятий региона рассмотреть вопрос о дистанционной работе для сотрудников. Так вот, «удаленка» в данном случае — лишь рекомендация, следовать которой или нет, решает работодатель. Никакой ответственности для работодателей не предусмотрено.

8. Слышали, что всех туляков 65+ отправят по домам. Это так?

Как решил работодатель. Роспотребнадзор рекомендует при наличии такой возможности поберечь здоровье этой категории людей и дать им возможность работать удаленно либо дать им отпуск на время подъема заболеваемости. Но только при наличии такой возможности.  

9. Что же ужесточили из-за коронавируса?

Только соблюдение масочного режима. Ношение масок будут контролировать жестче и чаще. Носите маски! 

10. Школьников отправят на каникулы или «удаленку»?

Пока эпидобстановка позволяет детям ходить в школу, на дистант отправляют только классы, в которых есть заболевшие дети или педагоги.  Подробности здесь

 

Текст Указа – по ссылке.

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