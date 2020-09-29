Разъясняем Указ губернатора: Какие массовые мероприятия запрещены в Тульской области?
10 наивных вопросов о коронавирусных запретах до 31 декабря.
Нормы о коронавирусных ограничениях порталу Myslo разъяснила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова.
Вчера, 29 сентября, губернатор Тульской области подписал Указ, согласно которому все существующие ограничения в регионе продлены до 31 декабря 2020 года. Указ начинает действовать с 1 октября. Отвечаем на вопросы.
1. Какие новые запреты предусматривает Указ?
- Указ не устанавливает никаких новых ограничений и запретов, — рассказала Наталья Архипова. — Все, что было разрешено ранее, разрешено и сейчас. Срок ограничений продлен до 31 декабря, в основном, это касается масочного режима. Ничего нового в регионе не запретили.
Все разрешенные ранее общественные, досуговые, культурно-развлекательные и зрелищные мероприятия не запрещаются, но только при неукоснительном соблюдении требований Роспотребнадзора. Ответим на главные вопросы.
Да. Это не запрещенное мероприятие независимо от численности гостей. Обязательно — маски и социальная дистанция, рекомендательно — перчатки.
Можно. Требования те же, что и в случае с концертами.
Почему бы и нет: лекция — образовательное мероприятие, которое в соответствии с действующим Указом не запрещено. Все должны быть в масках и на безопасном расстоянии друг от друга.
Сбор жителей, например, для выбора старшего по дому или перехода в другую управляющую компанию, не запрещены, поскольку это собрания по организации деятельности.
По словам Натальи Архиповой, запрещено только проведение публичных и массовых мероприятий, таких как митинги, шествия, демонстрации и пикеты.
7. Губернатор говорил об «удаленке» для тульских предприятий. Это обязательно?
Нет. Подписанный вчера Указ рекомендовал руководителям предприятий региона рассмотреть вопрос о дистанционной работе для сотрудников. Так вот, «удаленка» в данном случае — лишь рекомендация, следовать которой или нет, решает работодатель. Никакой ответственности для работодателей не предусмотрено.
8. Слышали, что всех туляков 65+ отправят по домам. Это так?
Как решил работодатель. Роспотребнадзор рекомендует при наличии такой возможности поберечь здоровье этой категории людей и дать им возможность работать удаленно либо дать им отпуск на время подъема заболеваемости. Но только при наличии такой возможности.
9. Что же ужесточили из-за коронавируса?
Только соблюдение масочного режима. Ношение масок будут контролировать жестче и чаще. Носите маски!
10. Школьников отправят на каникулы или «удаленку»?
Пока эпидобстановка позволяет детям ходить в школу, на дистант отправляют только классы, в которых есть заболевшие дети или педагоги. Подробности здесь.