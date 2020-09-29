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Отправят ли тульских школьников на вынужденные каникулы вслед за Москвой?

Отправят ли тульских школьников на вынужденные каникулы вслед за Москвой?

Об этом Myslo рассказала Елена Пчелина, директор департамента образования Министерства образования Тульской области.

Будут ли тульских школьников вслед за столицей отправлять на вынужденные каникулы из-за коронавируса?

Елена Пчелина

- Отмечу, что руководство каждого учебного заведения принимаешь такие решения самостоятельно, в зависимости от ситуации. О заявлении Московских властей мы слышали, не вправе комментировать это решение. Мы прислушиваемся к рекомендациям Роспотребнадзора и следуем им. В Тульской области на дистанционную форму обучения из-за заболеваемости переведено менее 1% классов. Эпидобстановка в нашем регионе отличается от столицы. И принимать решение о переводе на дистант в нашем регионе нет никакого смысла.

 

Пользуясь случаем, Елена Юрьевна обратилась к родителям тульских школьников и дошколят с просьбой не приводить ребенка в учебное заведение при наличии температуры или других клинических признаков ОРВИ.

Разрешены ли межрегиональные групповые поездки школьников?

По словам Елены Пчелиной, подписанным накануне Указом губернатора такие поездки не запрещены. Однако существует распоряжение главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой об ограничении таких поездок. Необходимость поездки нужно согласовать с санитарными врачами. «В любом случае, нужно руководствоваться здравым смыслом», — добавила Елена Пчелина.

Напомним, 28 сентября Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:50 +1
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