В Туле рекомендуют проверять на COVID-19 сотрудников, которые вернулись из четырех регионов России

Это поможет не допустить завоз и распространение инфекции.

Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку опубликовал сообщение для работодателей. Рекомендуется проводить обследования на новую коронавирусную инфекцию сотрудников, которые вернулись из заграничных поездок.

Кроме того, тестировать предлагается тех, кто побывал с территории Республики Крым, Республики Карелия, Алтайского края и Краснодарского края.