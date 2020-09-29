В Туле рекомендуют проверять на COVID-19 сотрудников, которые вернулись из четырех регионов России
Это поможет не допустить завоз и распространение инфекции.
Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку опубликовал сообщение для работодателей. Рекомендуется проводить обследования на новую коронавирусную инфекцию сотрудников, которые вернулись из заграничных поездок.
Кроме того, тестировать предлагается тех, кто побывал с территории Республики Крым, Республики Карелия, Алтайского края и Краснодарского края.
Напомним, ранее мы сообщили о том, что Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Антикоронавирусные ограничения продлены до 31 декабря 2020 года.
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