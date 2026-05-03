Фото Алексея Пирязева.

В мае на большей части Европейской России ожидается температурный режим выше климатической нормы. На Северо-Западе это отклонение может достигнуть 2–3 градусов, однако на южных территориях будет прохладнее обычного. Но главная интрига развернётся именно в центре страны.

Для жителей Центральной России май приготовил настоящие температурные «американские горки». Например, в Москве ближе к Дню Победы положительная аномалия пойдёт на спад. Во второй декаде месяца произойдёт арктическое вторжение: столбики термометров рухнут, и средняя температура окажется почти на 4 градуса ниже привычных значений.

Однако холод будет недолгим. К концу мая арктический воздух прогреется, и в финале месяца температура уже перекроет норму на 3–4 градуса. По предварительным расчётам, это стремительное потепление без раскачки перерастёт в аномально тёплое начало календарного лета. А вот в Сибири серьёзных сюрпризов не ждут (там будет в рамках климата), а Дальний Восток, напротив, сразу последует тёплому сценарию.