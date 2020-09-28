С 1 октября пожилые туляки смогут пройти медосмотр и сдать анализы на дому

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В рамках нацпроекта «Демография» три частные клиники будут оказывать жителям региона медико-социальные услуги.

На совещании у Алексея Дюмина обсудили работу частных клиник региона по оказанию медико-социальных услуг пожилым людям. В этом году Тульская область вместе с четырьмя другими регионами приступила к реализации пилотного проекта, который предусматривает оказание частными организациями медико-социальных услуг гражданам старше 65 лет. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение».

В Тульской области в проекте участвуют клиническая больница «РЖД медицина г. Тулы» (зона обслуживания – Центральный и Советский районы города), ООО «Медицинский центр «Клиника на Пирогова» (зона обслуживания – Щекинский район) и ООО «Медицинский центр «Здоровье» (зона обслуживания – Новомосковск). Сотрудники этих организаций будут:

вести медико-социальный патронаж, включая медосмотр, помощь в реабилитации и обслуживании маломобильных граждан, забор крови и других анализов,

записывать пожилых людей на прием к врачам, на обследования, а также контролировать оказание им медпомощи,

оказывать помощь в вакцинации граждан 65 лет и старше, включая их запись на процедуру и последующее наблюдение в течение трех дней,

помогать льготникам получать лекарства, а также контролировать их прием в соответствии с назначением врача,

при необходимости – корректировать перечень предоставляемых социальных услуг, сообщая об этом в областной минтруд.

В августе правительство Тульской области и Минтруд России заключили соглашение о предоставлении бюджету региона 22 млн рублей на реализацию этого пилотного проекта. Деньги уже поступили в регион. Всего планируется ежемесячно предоставлять услуги 264 пожилым тулякам.