Тульское Криволучье погрузилось во мрак

В домах и на улицах не работает освещение, а также светофоры.

Как сообщают очевидцы, в Пролетарском районе Тулы около двух часов назад произошло аварийное отключение электроэнергии. Света нет на улицах Волкова, Металлургов, Чаплыгина, Гайдара, Приупской и других.

Не работает также уличное освещение и светофоры. Как сообщили Myslo сотрудники АО «Тулгорэлектросети», аварийные бригады уже завершают работу на подстанции, в ближайшее время подача электроэнергии будет возобновлена.

UPD: подача электроэнергии была возобновлена в 20.30.