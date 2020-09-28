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Алексей Дюмин призвал туляков соблюдать масочный режим и социальную дистанцию
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Алексей Дюмин призвал туляков соблюдать масочный режим и социальную дистанцию

Губернатор провел заседание регионального штаба по коронавирусу.

Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом начинает меняться. Подъем заболеваемости наблюдается в целом по стране. Обстановка в регионе остается стабильной и находится под контролем. Резкого увеличения числа заболевших коронавирусом нет, а показатели ОРВИ и гриппа не превышают прошлогодние.

Алексей Дюмин обратился к жителям региона с просьбой носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. А правоохранительные органы попросил усилить контроль за исполнением мер безопасности.

Руководителям предприятий и организаций рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу. На отладку всех процессов даётся три дня. Областному минтруду поручено усилить работу с одинокими пенсионерами и гражданами из группы риска.

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вчера, в 21:13 −9
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

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