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В Тульской области 22 медика-добровольца прошли вакцинацию от COVID-19
Фото из архива Myslo

В Тульской области 22 медика-добровольца прошли вакцинацию от COVID-19

В регион поступила первая партия лекарства – 42 дозы. До конца года поступит 1269.

В ходе еженедельного оперативного совещания глава областного минздрава Алексей Эрк сообщил, что в регионе продолжается вакцинация от гриппа – уже привиты более 266 тысяч человек.

Кроме того, министр доложил о первой пробной партии вакцины от коронавируса. По его словам, в регион поступило 42 дозы вакцины. Всего до конца года поступит 1269. Уже 22 медицинских работника-добровольца привиты новой вакциной.

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вчера, в 21:17 −3
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Тульская область

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