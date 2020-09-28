В Тульской области 22 медика-добровольца прошли вакцинацию от COVID-19

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В регион поступила первая партия лекарства – 42 дозы. До конца года поступит 1269.

В ходе еженедельного оперативного совещания глава областного минздрава Алексей Эрк сообщил, что в регионе продолжается вакцинация от гриппа – уже привиты более 266 тысяч человек.

Кроме того, министр доложил о первой пробной партии вакцины от коронавируса. По его словам, в регион поступило 42 дозы вакцины. Всего до конца года поступит 1269. Уже 22 медицинских работника-добровольца привиты новой вакциной.