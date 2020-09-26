Возвращаясь с праздничного концерта, туляки выломали дверь в троллейбусе: видео

После праздничного салюта сотни туляков отправились на остановки общественного транспорта, чтобы уехать домой.

На ближайшей до площади остановки — проспекте Ленина — горожане массово ринулись в троллейбус, который следовал по маршруту №1.

В транспорт залезло так много людей, что в итоге средние двери троллейбуса оказались сломаны. Проехав несколько метров, водитель высадил всех пассажиров.