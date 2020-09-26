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Возвращаясь с праздничного концерта, туляки выломали дверь в троллейбусе: видео

Возвращаясь с праздничного концерта, туляки выломали дверь в троллейбусе: видео

Видимо, очень хотели домой.

После праздничного салюта сотни туляков отправились на остановки общественного транспорта, чтобы уехать домой.
 
На ближайшей до площади остановки — проспекте Ленина — горожане массово ринулись в троллейбус, который следовал по маршруту №1.
 
В транспорт залезло так много людей, что в итоге средние двери троллейбуса оказались сломаны. Проехав несколько метров, водитель высадил всех пассажиров.
 

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