Возвращаясь с праздничного концерта, туляки выломали дверь в троллейбусе: видео
Видимо, очень хотели домой.
После праздничного салюта сотни туляков отправились на остановки общественного транспорта, чтобы уехать домой.
На ближайшей до площади остановки — проспекте Ленина — горожане массово ринулись в троллейбус, который следовал по маршруту №1.
В транспорт залезло так много людей, что в итоге средние двери троллейбуса оказались сломаны. Проехав несколько метров, водитель высадил всех пассажиров.
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