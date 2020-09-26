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Известный путешественник Федор Конюхов высадил сосны в Тульской области

Известный путешественник Федор Конюхов высадил сосны в Тульской области

В регионе прошла акция «Сохраним лес».

В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» недалеко от деревни Петрищево Заокского района было высажено более 120 сосен. В мероприятии приняли участие жители деревень Петрищево и Горки, сотрудники департамента лесного хозяйства по Центральному Федеральному округу, министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, ГУ ТО «Алексинское лесничество», администрации Заокского района, активисты ОНФ, студенты и школьники.

К акции присоединился и знаменитый путешественник Федор Конюхов.

– Как рассказывал мой отец, раньше леса совсем не сажали, только нещадно рубили. Сегодня же благодаря акции «Сохраним лес» и поддержке правительства мы ежегодно высаживаем миллионы деревьев. Приятно знать и думать, что наши дети в будущем будут любоваться соснами, которые мы сегодня посадили. Кроме того, эти деревья помогут очистить воздух, которым будут дышать жители не только нашей страны, но и всего мира. Потоки воздуха вращаются вокруг планеты. Во время полета вокруг Земли на воздушном шаре мои приборы показывали над Атлантидой пыльцу из Африки, Австралии, — цитирует путешественника ОНФ.

Напомним, акция «Сохраним лес» стартовала 26 августа на Камчатке. В рамках проекта по всей стране планируется высадить 40 млн различных пород деревьев и кустарников.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:00 +3
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