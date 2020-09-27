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Алексей Дюмин поздравил тульских машиностроителей с праздником

Алексей Дюмин поздравил тульских машиностроителей с праздником

День машиностроителя отмечается в России в последнее воскресенье сентября.

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Для Тульской области машиностроение всегда было и остается одной из ключевых отраслей промышленности.

В ней работают тысячи талантливых, ответственных людей, преданных своему делу профессионалов.

Вы выпускаете передовую продукцию военного и гражданского назначения.

Благодаря вам машиностроительные предприятия региона продолжают развиваться, осваивать современные технологии и приумножать славу Тулы как мастерской России.

Благодарю вас за добросовестный труд! Желаю вам крепкого здоровья, энергии и благополучия!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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