Алексей Дюмин поздравил тульских машиностроителей с праздником
День машиностроителя отмечается в России в последнее воскресенье сентября.
Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для Тульской области машиностроение всегда было и остается одной из ключевых отраслей промышленности.
В ней работают тысячи талантливых, ответственных людей, преданных своему делу профессионалов.
Вы выпускаете передовую продукцию военного и гражданского назначения.
Благодаря вам машиностроительные предприятия региона продолжают развиваться, осваивать современные технологии и приумножать славу Тулы как мастерской России.
Благодарю вас за добросовестный труд! Желаю вам крепкого здоровья, энергии и благополучия!
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Myslo присоединяется к поздравлениям!