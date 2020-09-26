новости
новости
Регистрация
В центре Тульского кремля открыли архокно

В центре Тульского кремля открыли архокно

Ценных археологических находок там более трехсот!

В 2019 году специалисты института археологии РАН провели изыскания в Тульском кремле на Соборной площади – там, где в XVII веке стоял каменный Успенский собор, предшественник одноименного храма 1762-1764 гг. постройки и иконы из которого представлены на выставке в атриуме. Исследователи изучали древний культурный слой кремля.
 
Место раскопа определили по архивным документам, картам 1741 года, где была схема кремля и всех его построек. Эта карта хранится в Российском государственном архиве древних актов.
 
Проводилась и георадарная съемка.
 
Ценных находок более трехсот. Среди них наконечник стрелы XVI века, ножи, подковы сапожные, замки и ключи, портновское шило, светец (металлическая подставка под лучину), нательные кресты XVII века и много монет XVI-XVIII веков.
 
Подробнее про археологическое окно – по ссылке.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 16:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
архокноТульский кремль
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулякам и гостям нашего города помогают волонтеры
Тулякам и гостям нашего города помогают волонтеры
Дмитрий Миляев открыл ярмарку производителей региона «Сделано в Тульской области»
Дмитрий Миляев открыл ярмарку производителей региона «Сделано в Тульской области»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.