В центре Тульского кремля открыли архокно

В 2019 году специалисты института археологии РАН провели изыскания в Тульском кремле на Соборной площади – там, где в XVII веке стоял каменный Успенский собор, предшественник одноименного храма 1762-1764 гг. постройки и иконы из которого представлены на выставке в атриуме. Исследователи изучали древний культурный слой кремля.

Место раскопа определили по архивным документам, картам 1741 года, где была схема кремля и всех его построек. Эта карта хранится в Российском государственном архиве древних актов.

Проводилась и георадарная съемка.

Ценных находок более трехсот. Среди них наконечник стрелы XVI века, ножи, подковы сапожные, замки и ключи, портновское шило, светец (металлическая подставка под лучину), нательные кресты XVII века и много монет XVI-XVIII веков.