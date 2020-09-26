Алексей Дюмин: «Мы гордимся, что именно с Тульского кремля начинается Большая засечная черта»

Гостей праздника поздравил заместитель Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Алексей Журавлев. Он зачитал приветственный адрес Президента РФ Владимира Путина.



С юбилеем Тульского кремля туляков и гостей города поздравил Советник Президента РФ Владимир Толстой.

- Сегодня Тульский кремль отмечает свой пятивековой юбилей. Несмотря на свой возраст, за последние годы он помолодел и похорошел. В Туле создан Музейный квартал, аналоги которому есть далеко не во всех европейских городах. Появилась замечательная набережная. По городу стало приятно гулять, — отметил Владимир Толстой.

Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что сегодня здесь, в сердце оружейной столицы, отмечается знаменательная дата — 500-летие Тульского кремля. Регион готовился к ней 3 года. За это время проделана поистине грандиозная работа. Отреставрированы объекты культурного наследия в городе-герое Туле и малых исторических городах тульского региона. Завершается создание уникального Музейного квартала, аналогов которому нет нигде в России. А самое главное — удалось восстановить историческую справедливость — возродить память об одном из величайших военных сооружений страны — Большой Засечной черте.

- Это наше общее достижение. Хочу поблагодарить Президента России Владимира Владимировича Путина. Подписанный им Указ дал начало большой работе по подготовке к празднованию. Также спасибо всем, кто принял активное участие в реализации проекта. Мы гордимся, что именно отсюда начинается Большая засечная черта. Тула всегда была, есть и будет надёжной опорой нашего государства. С праздником вас, друзья! С Днём города и 500-летием кремля!, — подчеркнул губернатор.

На сцене Тульского кремля выступил хор Московской консерватории и Национальный юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.



В 16.00 начнется гала-концерт Всероссийского фестиваля «Фанфары Тульского кремля» с участием Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ и Губернаторского оркестра Тульской филармонии. А в 19.30 артисты Большого театра выступят в программе «Кремлёвская опера. Классика для всех».



В осадных дворах в кремле с самого утра показывают спектакль «Там, где живут великаны», а вечером состоится фолк-мюзикл «Сказание о деве-тулянке и Засечной черте». А в киношатре — анимационный фильм «Сторожевой пёс Верный».

Полную афишу мероприятий смотрите здесь.