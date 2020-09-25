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В октябре в Туле закончат строительство детского сада на 120 мест

В октябре в Туле закончат строительство детского сада на 120 мест

Речь идет о детском садике в поселке Северный на улице Лазо.

Сегодня, 25 сентября, заместитель главы администрации Тулы Юрий Тимонин проинспектировал ход строительных работ на улице Лазо в поселке Северный.

Там почти построен детский сад на 120 мест — готовность работ составляет 98%. Все работы идут в графике. Ежедневно на площадке трудятся более 20 человек рабочих. 

- Сейчас тут выполнены работы по устройству подпорной стенки, устройству кровли и наружных сетей теплоснабжения, устройству полов, установке дверей, наружных сетей канализации и водоснабжения, теплоснабжения, внутренних сетей канализации, обустроен подъемник для маломобильных групп. Работы будут завершены уже в октябре. Хочу отметить, что кроме этого детского сада вскоре будет готов еще один объект — детский сад на 75 мест в жилом квартале «Времена года», — сказал Юрий Тимонин.

- Сейчас на объекте завершают работы по устройству внутренних сетей электроснабжения и установке сантехники. Заключены договоры на технологическое присоединение к сетям электроснабжения и водоснабжения. Ведется поставка оборудования, — рассказал начальник МУ «Управление капитального строительства г. Тулы» Александр Башкатов.

Детский сад в поселке Северный — трехэтажный (один из этажей подземный), общей площадью 3 200 кв. м.

К его строительству в конце прошлого года приступило ООО «СТРОЙЭТАЛОН ФИНАНС».

Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» в Тульской области ведется активное строительство детских садов. Строительство детских садов и школы в Туле на личном контроле держит глава администрации города Дмитрий Миляев.

 
 
 
 
Галерея
Детский сад в поселке Северный, Фото: 1
Детский сад в поселке Северный, Фото: 2
Детский сад в поселке Северный, Фото: 3
Детский сад в поселке Северный, Фото: 4
Детский сад в поселке Северный, Фото: 5
Детский сад в поселке Северный, Фото: 6
Детский сад в поселке Северный, Фото: 7
Детский сад в поселке Северный, Фото: 8
Детский сад в поселке Северный, Фото: 9
Детский сад в поселке Северный, Фото: 10
Детский сад в поселке Северный, Фото: 11
Детский сад в поселке Северный, Фото: 12
Детский сад в поселке Северный, Фото: 13
Детский сад в поселке Северный, Фото: 14
Детский сад в поселке Северный, Фото: 15
Детский сад в поселке Северный, Фото: 16
Детский сад в поселке Северный, Фото: 17
Детский сад в поселке Северный, Фото: 18
Детский сад в поселке Северный, Фото: 19
Детский сад в поселке Северный, Фото: 20
Детский сад в поселке Северный, Фото: 21
Детский сад в поселке Северный, Фото: 22
Детский сад в поселке Северный, Фото: 23
Детский сад в поселке Северный, Фото: 24
Детский сад в поселке Северный, Фото: 25
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:30 +3
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Туладетский садЮрий Тимонинстроительствопоселок Северный

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