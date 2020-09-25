В октябре в Туле закончат строительство детского сада на 120 мест

Речь идет о детском садике в поселке Северный на улице Лазо.

Сегодня, 25 сентября, заместитель главы администрации Тулы Юрий Тимонин проинспектировал ход строительных работ на улице Лазо в поселке Северный.

Там почти построен детский сад на 120 мест — готовность работ составляет 98%. Все работы идут в графике. Ежедневно на площадке трудятся более 20 человек рабочих.

- Сейчас тут выполнены работы по устройству подпорной стенки, устройству кровли и наружных сетей теплоснабжения, устройству полов, установке дверей, наружных сетей канализации и водоснабжения, теплоснабжения, внутренних сетей канализации, обустроен подъемник для маломобильных групп. Работы будут завершены уже в октябре. Хочу отметить, что кроме этого детского сада вскоре будет готов еще один объект — детский сад на 75 мест в жилом квартале «Времена года», — сказал Юрий Тимонин.

- Сейчас на объекте завершают работы по устройству внутренних сетей электроснабжения и установке сантехники. Заключены договоры на технологическое присоединение к сетям электроснабжения и водоснабжения. Ведется поставка оборудования, — рассказал начальник МУ «Управление капитального строительства г. Тулы» Александр Башкатов.

Детский сад в поселке Северный — трехэтажный (один из этажей подземный), общей площадью 3 200 кв. м.

К его строительству в конце прошлого года приступило ООО «СТРОЙЭТАЛОН ФИНАНС».

Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» в Тульской области ведется активное строительство детских садов. Строительство детских садов и школы в Туле на личном контроле держит глава администрации города Дмитрий Миляев.