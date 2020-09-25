Щекинец ездил на BMW с совсем не читаемыми знаками

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

На машину обратил внимание очевидец и сообщил о нарушителе в ГИБДД.

Несколько дней назад туляк заметил в самом центре города BMW X6 с государственными регистрационными знаками, на которых с цифр была полностью, предположительно, стерта черная краска. Мужчина сфотографировал нарушителя и сообщил о нем в ГИБДД.

Вскоре к владельцу авто, который живет в Щекино, пришли инспекторы. Выяснилось, что этот водитель увлекается еще и чрезмерной тонировкой.

«В отношении мужчины составлено два административных протокола: по ст. 12.2 ч. 1 (нечитаемые знаки) и ст. 12.5 ч. 3.1. (тонировка)», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.