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Щекинец ездил на BMW с совсем не читаемыми знаками
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Щекинец ездил на BMW с совсем не читаемыми знаками

На машину обратил внимание очевидец и сообщил о нарушителе в ГИБДД.

Несколько дней назад туляк заметил в самом центре города BMW X6 с государственными регистрационными знаками, на которых с цифр была полностью, предположительно, стерта черная краска. Мужчина сфотографировал нарушителя и сообщил о нем в ГИБДД.
 
 
Вскоре к владельцу авто, который живет в Щекино, пришли инспекторы. Выяснилось, что этот водитель увлекается еще и чрезмерной тонировкой.
 
«В отношении мужчины составлено два административных протокола: по ст. 12.2 ч. 1 (нечитаемые знаки) и ст. 12.5 ч. 3.1. (тонировка)», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
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