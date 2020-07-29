В Туле в этом году появятся шесть модульных детсадов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На эти цели из регионального и муниципального бюджетов выделено 220 миллионов рублей.

В рамках нацпроекта «Демография» в Тульской области ведется активное строительство детских садов. До конца 2020 года будет введено в эксплуатацию шесть учреждений.

— Мы строим не только в рамках нацпроекта. Благодаря губернатору Алексею Дюмину, привлекаем внебюджетные источники. Также в области разработана региональная программа. Например, в этом году в Киреевске полностью за счет областного бюджета строится новый детский сад, — сказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

До конца 2021 года завершится строительство еще восьми детских садов. Таким образом, будет создано более 2 тысяч мест в дошкольных учреждениях.

— Мы планируем, что предпринимаемые меры позволят нам своевременно выполнить поручение Президента РФ и до конца 2021 года полностью ликвидировать очередь в детские сады для детей до трех лет, — отметила министр.

Кроме капитального строительства, по поручению губернатора Алексея Дюмина в областной столице также устанавливают модульные детские сады. Это сертифицированные конструкции, которые ставят там, где новое строительство невозможно.

Так, планировка модульного детского сада на 45 мест предусматривает группы для детей от 1 года до 2 лет (15 мест) и от 2 до 3 лет (30 мест). Также в нем располагаются раздевалки, игровые комнаты, совмещенные со спальнями, буфетные и туалетные комнаты, медицинский кабинет, кабинет для дополнительных занятий с детьми.

В Туле в этом году собирают сразу шесть модульных садиков на 330 мест для детей до трех лет. На эти цели из регионального и муниципального бюджетов выделено 220 миллионов рублей.