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В 2020 году в Туле заменят 183 лифта
Фото администрации Тулы.

В 2020 году в Туле заменят 183 лифта

В Туле продолжается установка нового лифтового оборудования.

В начале сентября новые лифты заработали в доме №100 по ул. Металлургов. Они не менялись с момента постройки многоквартирного дома, то есть с начала 90-х. Теперь в двух подъездах новые современные подъемники.

– В нашем доме проживает много детей, стариков. Новые лифты нам были необходимы. Решили вступить в программу по замене лифтового оборудования. В итоге с одной квартиры вышло от 1500 до 2000 рублей, мы очень довольны, — рассказал старший по дому Сергей Морозов.

Программа по замене лифтового оборудования проводится на условиях софинансирования. 51,9% средств выделял Фонд капитального ремонта области, по 22,2% бюджеты города и региона и 3,7% – это средства жителей.

С 2019 года соотношение средств софинансирования поменялось. Фонд капитального ремонта теперь направляет 36.5%, регион и город — по 29,9%. При этом софинансирование со стороны жителей осталось прежним — 3,7%.

Адресный перечень домов, где сейчас идет замена лифтов, сформирован в соответствии с датами выпуска лифтового оборудования и заключениями экспертов. Дом должен быть введенным в эксплуатацию не ранее 1971-го и не позднее 1993 года. Именно на эти дома ориентирована действующая программа. Также необходим акт обследования специализированной организации, которая выполнила оценку технического состояния лифта данного МКД и признала этот лифт подлежащим модернизации или замене.

Второй важный момент — наличие согласия собственников на оплату части стоимости работ. При этом для участия в программе способом формирования денежных средств по взносам на капремонт должен быть выбран счет регионального оператора.

Заместитель начальника управления по городскому хозяйству Юрий Михалец:

Юрий Михалец

– В этом году на замену лифтов из бюджета города Тулы будет направлено 100 млн рублей. Заказчик — Фонд капитального ремонта Тульской области. На сегодняшний день введены в эксплуатацию 74 подъемных механизма в 23 МКД. Завершены строительно-монтажные работы на 47 лифтах в 17 МКД. Продолжаются работы на 62 лифтах в 15 многоквартирных домах. Степень их готовности составляет от 30 до 80 процентов. До 1 декабря все 183 лифта планируется запустить.

Максимальный срок выполнения работ по замене лифтового оборудования с момента его остановки до момента ввода в эксплуатацию составляет 90 дней, из них 60 дней составляет демонтаж строго оборудования и монтаж нового, оставшиеся 30 дней — оформление документации и ввод их в эксплуатацию.

Справка

Согласно нормативному документу «Технический регламент таможенного союза /ТР ТС 011/2011/ Безопасность лифтов», введенному в действие 15.02.2013 года, по истечении назначенного срока службы (25 лет) не допускается использование лифта по назначению без приведения его в соответствие с требованиями данного регламента.

 
 
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