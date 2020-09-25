Фото из архива Myslo.
Где в День города можно бесплатно припарковаться: карта
Все парковки расположены в непосредственной близости от праздничных площадок.
Всего в Советском, Центральном и Пролетарском районах Тулы организовано 4500 парковочных мест. Бесплатно оставить машину можно около Городского концертного зала, ТЦ «Макси», ТЦ «Утюг», на улицах Советской, Жуковского, Тургеневской, Пирогова, на парковках между улицами Союзной и Благовещенской.
Подробнее смотрите на схемах ниже:
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