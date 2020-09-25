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Где в День города можно бесплатно припарковаться: карта
Фото из архива Myslo.

Где в День города можно бесплатно припарковаться: карта

Все парковки расположены в непосредственной близости от праздничных площадок.

Всего в Советском, Центральном и Пролетарском районах Тулы организовано 4500 парковочных мест. Бесплатно оставить машину можно около Городского концертного зала, ТЦ «Макси», ТЦ «Утюг», на улицах Советской, Жуковского, Тургеневской, Пирогова, на парковках между улицами Союзной и Благовещенской.

Подробнее смотрите на схемах ниже:

Галерея
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 1
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 2
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 3
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 4
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 5
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 6
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 7
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 8
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 9
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 10
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Сюжет: День города 2020
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