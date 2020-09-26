Владимир Путин поздравил туляков и гостей торжеств с 500-летием Тульского кремля

«Тульский кремль является подлинным шедевром русского зодчества, уникальным памятником отечественной культуры и архитектуры. На протяжении столетий он надежно оборонял южные рубежи нашего государства, был свидетелем многих событий, сыгравших важную роль в истории страны. И никогда ни один враг не смог сокрушить мощные стены этой древней цитадели. Так было и в 1941 году, когда на пути захватчиков, рвущихся к нашей столице, неприступной крепостью встала вся Тула. Во многом благодаря жителям города, проявившим исключительную отвагу и мужество, город оружейников выстоял, защитил Москву и по праву получил высокое звание города-героя.

Отрадно, что сегодня забота о сохранении Тульского кремля служит примером плодотворного соработничества государства и гражданского общества — ученых, реставраторов, благотворителей, многих неравнодушных людей — тех, кто искренне любит свою Родину, кому дорого наше бесценное наследие».