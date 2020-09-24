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В Шатске завершен ремонт на водонасосной станции

В Шатске завершен ремонт на водонасосной станции

Водоснабжение будет полностью восстановлено в течение часа.

Ремонт на водонасосной станции в поселке Шатск завершен. Как сообщил глава администрации Пролетарского округа Сергей Шестаков, сегодня силами Тулагорводоканала был заменен сгоревший глубинный насос, поставляющий воду в поселок.

Сейчас специалисты ведут подключение электричества к оборудованию. По словам главы округа, на заполнение сетей водой потребуется около часа.

Напомним, частичное нарушение водоснабжения поселка произошло 23 сентября около десяти утра.

Из-за аварии на водонасосной станции в поселке Шатск около десяти часов утра было нарушено холодное водоснабжение.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:07 +1
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