В Шатске завершен ремонт на водонасосной станции

Водоснабжение будет полностью восстановлено в течение часа.

Ремонт на водонасосной станции в поселке Шатск завершен. Как сообщил глава администрации Пролетарского округа Сергей Шестаков, сегодня силами Тулагорводоканала был заменен сгоревший глубинный насос, поставляющий воду в поселок.

Сейчас специалисты ведут подключение электричества к оборудованию. По словам главы округа, на заполнение сетей водой потребуется около часа.

Напомним, частичное нарушение водоснабжения поселка произошло 23 сентября около десяти утра.

Из-за аварии на водонасосной станции в поселке Шатск около десяти часов утра было нарушено холодное водоснабжение.