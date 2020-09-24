В том числе четверо детей.

Вчера, 23 сентября, состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

в Тульской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На заседании были подведены итоги купального сезона.

В этом году он стартовал 16 июня и продлился до 1 сентября. К открытию были допущены 55 пляжей.

За время купального сезона в Тульской области утонули 16 человек, среди них – четверо детей.

За время сезона было проведено 1030 патрулирований, в ходе которых выявили 494 административных правонарушения.