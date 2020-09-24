Юных туляков приглашают на удивительное шоу

Буба очень любознательный и всегда стремится изучить мир, в который он попал. В этот раз Буба попадает в удивительный мир цирка.

Здесь он знакомится с артистами разных жанров и сам становится одним из участников представления. Через тематические игры и интерактив Буба вместе с ребятами открывает в себе новые таланты и готовится к представлению!

В процессе своего приключения Буба покажет самое веселое, зажигательное и незабываемое шоу для маленьких гостей и их родителей!

6 мини-шоу в 1:

Световое шоу;

Элементы научного и крио -шоу;

Шоу мыльных пузырей;

Игры с большими шарами;

Интерактивы с светодиодными палочками;

Танцевальный флешмоб;

Продолжительность шоу 55 минут.

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