Юных туляков приглашают на удивительное шоу
15 ноября в Городском концертном зале пройдёт премьера нового детского «БУБА ШОУ». Начало в 12.00
Буба очень любознательный и всегда стремится изучить мир, в который он попал. В этот раз Буба попадает в удивительный мир цирка.
Здесь он знакомится с артистами разных жанров и сам становится одним из участников представления. Через тематические игры и интерактив Буба вместе с ребятами открывает в себе новые таланты и готовится к представлению!
В процессе своего приключения Буба покажет самое веселое, зажигательное и незабываемое шоу для маленьких гостей и их родителей!
6 мини-шоу в 1:
- Световое шоу;
- Элементы научного и крио -шоу;
- Шоу мыльных пузырей;
- Игры с большими шарами;
- Интерактивы с светодиодными палочками;
- Танцевальный флешмоб;
- Продолжительность шоу 55 минут.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,вс.: 10.00−19.00