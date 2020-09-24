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Юных туляков приглашают на удивительное шоу

Юных туляков приглашают на удивительное шоу

15 ноября в Городском концертном зале пройдёт премьера нового детского «БУБА ШОУ». Начало в 12.00

Буба очень любознательный и всегда стремится изучить мир, в который он попал. В этот раз Буба попадает в удивительный мир цирка.

Здесь он знакомится с артистами разных жанров и сам становится одним из участников представления. Через тематические игры и интерактив Буба вместе с ребятами открывает в себе новые таланты и готовится к представлению!

В процессе своего приключения Буба покажет самое веселое, зажигательное и незабываемое шоу для маленьких гостей и их родителей!
 
6 мини-шоу в 1:
  • Световое шоу;
  • Элементы научного и крио -шоу;
  • Шоу мыльных пузырей;
  • Игры с большими шарами;
  • Интерактивы с светодиодными палочками;
  • Танцевальный флешмоб;
  • Продолжительность шоу 55 минут.

 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 16:54 +1
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