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Где в Туле не будет электроэнергии 24 сентября

Где в Туле не будет электроэнергии 24 сентября

Плановые работы пройдут в оружейной столице с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Демидовская, 68,
  • ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 34, 36,
  • ул. Тимирязева, 15-25 (нечётн.), 18-22 (чётн.),
  • ул. Оборонная, 52,
  • пр-т Ленина, 105,
  • ул. Белинского, 54-82 (чётн.), 61-83 (нечётн.), 85-а,
  • ул. Матросова, 19, 21, 22,
  • ул. Кутузова, 66,
  • ул. Демьянова, 24, 43-б, 45-б, 37, 39, 41-а,
  • ул. Перекопская, 10, 12,
  • ул. Некрасова, 56, 58,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
  • ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (нечётн.),
  • ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 4-а, 8-а, 4, 6, 8,
  • ул. Партизанская, 21, 34-а,
  • ул. Горельская, 8,
  • ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24,
  • Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.),
  • ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.),
  • п. Ново-Скуратово, 88-99, 99-а, 105-113, 59, 60, 105-б.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:56 +2
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