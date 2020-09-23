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В Туле ищут очевидцев автоаварии на ул. Кирова

В Туле ищут очевидцев автоаварии на ул. Кирова

Нужны показания свидетелей либо записи с видеорегистраторов.

В понедельник, 21 сентября, около 19.00 на пересечении улиц Кирова и Епифанской в Туле произошло ДТП с участием автомобилей Mazda и Audi. В аварии пострадала женщина.

По предварительной информации, водитель немецкой легковушки объезжал пробку по встречной полосе и столкнулся с кроссовером, выезжавшим из двора. 

Для установления всех обстоятельств происшествия требуется помощь очевидцев. Если вы стали свидетелем аварии или располагаете записью с видеорегистратора, звоните по телефону: 8(910)701-01-83.

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