В тульских больницах на ИВЛ находятся 20 больных коронавирусом

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк доложил губернатору Алексею Дюмину о коронавирусной обстановке.

- В настоящее время в инфекционных госпиталях на лечении находятся 458 человек с коронавирусом, из них восемь детей. Ситуация остается стабильной с незначительным снижением количества госпитализированных по отношению к прошлой недели. В реанимации в тяжелом состоянии находятся 20 пациентов на ИВЛ, 124 человека периодически получают кислородную поддержку, — рассказал министр.

В инфекционных госпиталях свободны 316 коек. Имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты: на складах более 4,3 млн масок, более 330 тыс. защитных костюмов.

- Со вчерашнего дня открыт Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда. Туда уже поступили первые 18 пациентов, сегодня прибудут еще 26 человек. Предположительно, к концу недели госпиталь будет заполнен наполовину. Все пациенты выражают огромную признательность, они в восторге от ремонта и благодарят вас, Алексей Геннадьевич, за те комфортные условия, которые созданы им для поддержания здоровья, — рассказал Алексею Дюмину министр здравоохранения.