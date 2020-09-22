Фото предоставлены очевидцем.
На ул. Октябрьской грузовик вытолкнул легковушку на встречную полосу
В результате автоаварии обошлось без пострадавших.
Днем 22 сентября на ул. Октябрьской в Туле произошло ДТП с участием большегруза-длинномера и легкового автомобиля Honda Civic.
Судя по положению оба транспортных средства двигались в направлении к центру города. После столкновения в районе дома №40 легковушка улетела в бордюр на противоположной стороне дороги.
Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, на данный момент информации о пострадавших не поступало.
Другие статьи по темам
Событие
Место