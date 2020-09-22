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На ул. Октябрьской грузовик вытолкнул легковушку на встречную полосу
Фото предоставлены очевидцем.

На ул. Октябрьской грузовик вытолкнул легковушку на встречную полосу

В результате автоаварии обошлось без пострадавших.

Днем 22 сентября на ул. Октябрьской в Туле произошло ДТП с участием большегруза-длинномера и легкового автомобиля Honda Civic.
 
Судя по положению оба транспортных средства двигались в направлении к центру города. После столкновения в районе дома №40 легковушка улетела в бордюр на противоположной стороне дороги.
 
Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, на данный момент информации о пострадавших не поступало.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:21 +4
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