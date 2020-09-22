В тульские учебные заведения до 10 октября поставят обеззараживатели воздуха

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В ходе заседания губернатор напомнил, что на приобретение рециркуляторов-обеззараживателей воздуха в тульские учебные заведения было выделено 150 млн рублей. Освоены ли они?

- Проведены аукционы, на сегодняшний день «Дезары» в количестве более 10 тысяч штук закуплены и начали поставляться в учебные заведения. В первую очередь, в Тулу и Новомосковск, а впоследствии по графику их будут поставлять во все муниципалитеты. До 10 октября поставка должна завершиться, но поставщик идет с опережением сроков, — сказала Пчелина.

Губернатор отметил, что все учебные заведения региона должны быть готовы к дистанту. «Не получится за один день при изменении обстановки перейти на дистационную форму обучения. Это не просто компьютер и монитор включить и перейти».