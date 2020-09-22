Фото school25tula.ru
Администрация Тулы о заболевших коронавирусом учителях: Все контактные лица обследованы
Напомним, в тульской школе №25 и лицее №22 зафиксированы случаи заболевания педагогов COVID-19.
Администрация Тулы прокомментировала факт заболевания новой коронавирусной инфекцией в школе №25 и лицее №22:
– В связи с регистрацией случая заболевания новой коронавирусной инфекцией одного педагога МБОУ ЦО №25 и двух педагогов в ЦО №22 в учреждениях проводятся противоэпидемические мероприятия.
В соответствии с предписанием Роспотребнадзора все контактные лица (сотрудники и обучающиеся) обследованы.
В школах проведена дезинфекция всех помещений, организованы утренние фильтры с обязательной термометрией. Ученики разных классов максимально изолированы друг от друга. Для замещения педагогов, отстраненных от работы, привлечены другие сотрудники.
Напомним, в двух образовательных учреждениях города зафиксирован COVID-19. Читатели сообщили в редакцию Myslo о зафиксированных случаях коронавируса в тульских ЦО № 22 и № 25.
UPD: текст комментария администрации скорректирован в 13.42. Добавлены сведения по ЦО №22.
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