В Новомосковске семейная пара сделала ребенка «соучастником» кражи

фото: Управление Росгвардии по Тульской области

Мужчина и женщина загрузили детскую коляску продуктами и успешно покинули магазин.

В Новомосковске сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину, который украли из сетевого магазина продукты питания, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, подозреваемые, представители цыганского этноса, как следует загрузили едой детскую коляску, в которой был их ребенок, после чего успешно ушли из магазина.

Росгвардейцы, патрулирующие город, приметили парочку, которая подходила под описание ранее полученной ориентировки, и задержали 37-летнего мужчину с 29-летней девушкой.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».