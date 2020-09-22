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В Новомосковске семейная пара сделала ребенка «соучастником» кражи
фото: Управление Росгвардии по Тульской области

В Новомосковске семейная пара сделала ребенка «соучастником» кражи

Мужчина и женщина загрузили детскую коляску продуктами и успешно покинули магазин.

В Новомосковске сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину, который украли из сетевого магазина продукты питания, сообщает пресс-служба ведомства.
 
По предварительным данным, подозреваемые, представители цыганского этноса, как следует загрузили едой детскую коляску, в которой был их ребенок, после чего успешно ушли из магазина.
 
Росгвардейцы, патрулирующие город, приметили парочку, которая подходила под описание ранее полученной ориентировки, и задержали 37-летнего мужчину с 29-летней девушкой.
 
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:11 +2
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криминалкражаНовомосковскУправление Росгвардии по Тульской области

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