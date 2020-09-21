Туляки в прямом эфире смогут задать вопросы главе Минздрава РФ и представителю ВОЗ

Фото: minzdrav.gov.ru.

Минздрав России и АНО «Национальные приоритеты» проводят «Неделю здоровья». Пользователи социальных сетей смогут задать вопросы ведущим специалистам по самым востребованным медицинским профилям, а также главе Минздрава России Михаилу Мурашко, получить рекомендации врачей.



Каждый день будет посвящен определенной тематике: борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, оказанию первой помощи, профилактике неинфекционных заболеваний, пропаганде здорового образа жизни и другим.



21 сентября «Неделю здоровья» откроет прямой эфир с участием генерального директора «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главного внештатного специалиста онколога Андрея Каприна. Начало трансляции в 17.00.



22 сентября на вопросы ответит директор ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины», главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.



23 сентября можно будет узнать всё о об оказании первой помощи от Леонида Дежурного, главного внештатного специалиста Минздрава России по первой помощи.

24 сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ответит на актуальные вопросы от пользователей.

25 сентября на прямой диалог с жителями страны выйдет официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.



26 сентября о сохранении сердечного здоровья расскажет генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист кардиолог Сергей Бойцов, а завершат «Неделю здоровья» полезные мастер-классы от волонтеров-медиков, которые состоятся 27 сентября.

Прямые эфиры пройдут здесь.