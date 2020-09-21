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Эти водители пока не знают о новых камерах в Туле: видео
Видео Дмитрия Дзюбина.

Эти водители пока не знают о новых камерах в Туле: видео

Призываем всех соблюдать ПДД!

На девяти перекрестках Тулы уже несколько дней работают новые камеры, которые фиксируют более 20 нарушений ПДД. Но не все водители знают об этом и продолжают нарушать правила.

Корреспонденты Myslo засняли видео, как тульские водители ездят на перекрестах пр. Ленина с ул. Пушкинской, Первомайской и Генерала Маргелова. Вышел вот такой ролик:


На видео мы насчитали 15 нарушителей. А вы?

Ранее заместитель директора ГУ «Тулаупрадор» Анна Седова рассказывала, что за три дня на перекрестах, где установлены новые камеры, совершено более 4000 нарушений ПДД. Цифра ужасающая!

Еще раз напомним, что 30 камер появились на девяти перекрестках Тулы:

  • пр. Ленина и ул. Пушкинская,
  • пр. Ленина и ул. Первомайская,
  • пр. Ленина и ул. Жаворонкова,
  • пр. Ленина и ул. Агеева,
  • пр. Ленина и ул. 9 Мая,
  • пр. Ленина и ул. Генерала Маргелова,
  • пр. Ленина и ул. Скуратовская,
  • ул. Ложевая и ул. Кирова,
  • Красноармейский пр. и ул. Дмитрия Ульянова.

Фиксируют они более 20 видов нарушений, среди которых:

  • нарушение требований сигнала светофора, стоп-линии и другой разметки,
  • требований дорожных знаков,
  • расположения транспортных средств на проезжей части,
  • выезд на полосу встречного движения,
  • нарушение скоростного режима.

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД!

 

Подробнее о новых камерах читайте в нашем специальном материале здесь

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:15 +3
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