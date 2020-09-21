Тульских мам приглашают на кастинг конкурса «Миссис Тула-2020»

Дорогие мамы, если вы уверены в себе, желаете блеснуть на сцене и показать всем своих прекрасных и талантливых детей, этот кастинг для вас.

Конкурс «Миссис Тула» организован модельным агентством Linda при поддержке министерства культуры Тульской области. Ежегодный областной конкурс красоты и таланта «Миссис Тула» является региональным отборочным туром Всероссийского конкурса и проводится в нашем регионе уже в десятый раз.



Конкурс традиционно будет состоять из трех выходов: знакомство, творческий конкурс, выход в вечерних платьях.



Знакомство — один из самых трогательных конкурсных выходов, где на сцену участницы выходят вместе со своими семьями, и жюри вместе со зрителями знакомятся с конкурсантками.



В творческом конкурсе финалистки раскрывают свои творческие таланты — это и драматургия, и хореография, и вокал, и оригинальный жанр, а также другие направления. В этом конкурсном выходе могут проявлять свои творческие способности не только участницы, но и члены их семей.



Ну и конечно же, самый красивый выход — это выход в вечерних платьях. Все выходы проходят под живую музыку тульских исполнителей.

К участию в конкурсе допускаются представительницы, отвечающие следующим критериям:

возраст от 18 лет,

наличие детей,

имеющие прописку в Тульской области.

Чтобы принять участие в конкурсе, надо заполнить анкету в офисе агентства Linda или на сайте агентства в электронном виде. Телефон для справок 704−734.