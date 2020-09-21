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Тульских мам приглашают на кастинг конкурса «Миссис Тула-2020»

Тульских мам приглашают на кастинг конкурса «Миссис Тула-2020»

Дорогие мамы, если вы уверены в себе, желаете блеснуть на сцене и показать всем своих прекрасных и талантливых детей, этот кастинг для вас.

Конкурс «Миссис Тула» организован модельным агентством Linda при поддержке министерства культуры Тульской области. Ежегодный областной конкурс красоты и таланта «Миссис Тула» является региональным отборочным туром Всероссийского конкурса и проводится в нашем регионе уже в десятый раз.

Конкурс традиционно будет состоять из трех выходов: знакомство, творческий конкурс, выход в вечерних платьях.

Знакомство — один из самых трогательных конкурсных выходов, где на сцену участницы выходят вместе со своими семьями, и жюри вместе со зрителями знакомятся с конкурсантками.

В творческом конкурсе финалистки раскрывают свои творческие таланты — это и драматургия, и хореография, и вокал, и оригинальный жанр, а также другие направления. В этом конкурсном выходе могут проявлять свои творческие способности не только участницы, но и члены их семей.

Ну и конечно же, самый красивый выход — это выход в вечерних платьях. Все выходы проходят под живую музыку тульских исполнителей.
 
К участию в конкурсе допускаются представительницы, отвечающие следующим критериям:
  • возраст от 18 лет,
  • наличие детей,
  • имеющие прописку в Тульской области.
Чтобы принять участие в конкурсе, надо заполнить анкету в офисе агентства Linda или на сайте агентства в электронном виде. Телефон для справок 704−734.
 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:30 +2
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