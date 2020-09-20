В Заречье в Туле работал нелегальный батут
Прокуратура приостановила незаконную предпринимательскую деятельность.
Прокуратура Зареченского района Тулы провела проверку соблюдения требований законодательства, регламентирующего безопасную эксплуатацию детского игрового оборудования.
Установлено, что индивидуальный предприниматель в нарушение положений закона эксплуатировал надувной игровой аттракцион, располагавшийся по ул. Октябрьской, д. 76-а, в отсутствие документации о его сертификации.
По результатам проверки по постановлению прокурора района виновное должностное лицо привлечено мировым судьей к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.
Работа аттракциона в настоящее время приостановлена.