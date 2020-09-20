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В Заречье в Туле работал нелегальный батут

В Заречье в Туле работал нелегальный батут

Прокуратура приостановила незаконную предпринимательскую деятельность.

Прокуратура Зареченского района Тулы провела проверку соблюдения требований законодательства, регламентирующего безопасную эксплуатацию детского игрового оборудования.

Установлено, что индивидуальный предприниматель в нарушение положений закона эксплуатировал надувной игровой аттракцион, располагавшийся по ул. Октябрьской, д. 76-а, в отсутствие документации о его сертификации.

По результатам проверки по постановлению прокурора района виновное должностное лицо привлечено мировым судьей к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Работа аттракциона в настоящее время приостановлена.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:08 +2
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