В Заречье в Туле работал нелегальный батут

Прокуратура Зареченского района Тулы провела проверку соблюдения требований законодательства, регламентирующего безопасную эксплуатацию детского игрового оборудования.

Установлено, что индивидуальный предприниматель в нарушение положений закона эксплуатировал надувной игровой аттракцион, располагавшийся по ул. Октябрьской, д. 76-а, в отсутствие документации о его сертификации.

По результатам проверки по постановлению прокурора района виновное должностное лицо привлечено мировым судьей к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Работа аттракциона в настоящее время приостановлена.