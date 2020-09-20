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Завершается голосование за лучшего участкового Тульской области

Завершается голосование за лучшего участкового Тульской области

Голосование завершится в ночь на 21 сентября.

Завершается первый этап конкурса МВД России «Народный участковый-2020». Напомним, конкурс проходит в три этапа. Первый и второй этап проводятся на региональном уровне.

На сайте Управления МВД России по Тульской области размещена информация об участковых уполномоченных полиции. Среди победителей первого этапа конкурса посетители сайта выберут лучшего участкового уполномоченного полиции региона.

По результатам второго тура лучший участковый примет участие во всероссийском этапе конкурса, который пройдет в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.

Проголосовать за понравившегося участника можно на сайте ведомства. Голосование завершится в ночь на 21 сентября.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:09 +2
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