«Арсенал» – «Сочи»: текстовая трансляция матча – 2:2

Болеем за оружейников вместе с Myslo! Внимание: трансляция обновляется.

66' Бурмистров забежал в офсайд.

65' «Сочи» сравнивает счет после углового! 2:2.

Мевлю оставили одного у ворот Левашова, и сочинец легко закатил мяч в сетку. Привет нашей защите!

58' Терехов неудачно принял мяч и пробил из штрафной — мимо ворот.

56' Бурмистров после подачи Жоаозинью с фланга пробил головой под перекладину! Левашов удар отразил.

54' Сочинец Заика получил желтую за фол против Ковалева.

51' Угловой для южан — Левашов здорово сыграл на выходе!

49' Маммана в своей штрафной завалил Громыко. Арбитр решил, что нарушения не было.

48' Набиуллин издалека закрутил мяч в ворота Левашова, «снаряд» пролетел выше перекладины.

46' Второй тайм! Отметим, что сразу же делает замену тренер «Сочи» Федотов — Заика вышел вместо Маргасова.

Статистика первой половины игры:

Перерыв.

45+3' «Арсенал» забивает после углового!!! 2:1

Гол имени братьев Кангва — Кингс исполнил угловой, а Эванс замкнул его передачу!

45' Четыре минуты добавил арбитр к первому тайму.

44' Ткачев! Забегая в штрафную, получил пас от Эванса и пробил по воротам с правой ноги. Вратарь Джанаев перевел мяч на угловой.

43' Кингс с углового закидывал мяч в центр — первым на мяче оказался Терехов.

40' Бурмистров и Беляев столкнулись головами. Игроку «Арсенала» понадобилась помощь медиков.

38' Команды сейчас обменялись опасными моментами: Набиуллин классно простреливал с острого угла, мяч на себя приняла перекладина; следом Беляев потревожил вратаря «Сочи».

37' Вместо Луценко на поле вышел Валерий Громыко. Капитанская повязка перешла Левашову.

34' Луценко снова получил травму, похоже на рецидив!

Евгений покинул поле под присмотром медиков. Футболист совершенно точно не сможет продолжить игру.

30' Сокол! Прострелил по воротам — мяч рикошетом от сочинцев едва не залетел в сетку.

29' Маргасов жестко остановил Ковалева на фланге. Арбитр показал сочинцу желтую карточку.

26' Набиуллин, оставшись в одиночестве в штрафной оружейников, принял пас от Жоаозинью и пробил по воротам. Правда, из офсайда.

23' «Арсенал» взбодрился и понесся вперед! Одну из атак туляков прервал Нобоа, перехватив пас Луценко с фланга.

20' Кстати, это был первый удар оружейников по воротам в матче.

20' ГООООООООООЛ!!! Сергей Ткачев!!! 1:1.

Ткачев мощно левой ногой пробил в ближний угол и был точен!

16' Эванс грубо сыграл против Терехова. Желтая карточка для арсенальца.

15' Угловой для южан. Жоаозинью забросил пас в центр штрафной, но вратарь Левашов мяч забрал.

12' Пока оружейники проигрывают середину поля, постоянно теряя мяч.

11' У «Арсенала», конечно, еще полно времени, чтобы исправить ситуацию. Но сможет ли?

10' Нобоа без проблем переиграл Левашова, закинув мяч в левый угол. 0:1, друзья. Вот такое начало матча.

9' После видеоповторов судья решил, что это пенальти!

8' Нобоа пробивал по воротам, но мяч попал в штангу! На добивании был Жоаозиньо — «снаряд» прилетел в руку Луценко. Арбитр обратился за помощью к ВАР.

6' Сокол умудрился завалить Набиуллина на подступах к штрафной: желтая карточка нашему игроку и стандарт для сочинцев.

3' Команды начали достаточно активно, но пока донести мяч до ворот никому не удалось.

1' Звучит стартовый свисток. Вперед, «Арсенал!»

0' Главный судья матча арбитр первой категории Евгений Кукуляк из Калуги.

0' Хорошие новости! В состав оружейников вернулись Евгений Луценко и Михаил Левашов. Сегодня они выходят в старте. А в запасе — наш старый знакомый Кадири. Он вернулся в стан оружейников после аренды в киевском «Динамо».

Состав «Сочи»:

0' Антураж предстоящего матча в фоторепортаже пресс-службы оружейников:

0' «Арсенал» и «Сочи» встречались между собой всего два раза — в прошлом чемпионате. Одна победа осталась за оружейниками, в другом матче была зафиксирована ничья. Разница голов — 3:2.

0' «Сочи» — единственная команда, которая еще не проиграла в этом сезоне! В активе у южан 15 очков, больше только у «Зенита». У «Арсенала» дела, откровенно сказать, очень плохи. Мы по-прежнему находимся в зоне стыковых матчей.

0' Добрый день, друзья! Сегодня транслируем игру 8-го тура РПЛ — «Арсенал» — «Сочи». Матч пройдет в Туле на Центральном стадионе. Начало в 14.00. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции и болеем за оружейников вместе с Myslo!