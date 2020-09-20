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Приставы оштрафовали бухгалтера из Щекино за неудержанные у сотрудника алименты

Приставы оштрафовали бухгалтера из Щекино за неудержанные у сотрудника алименты

Исполнительный лист на предприятие поступил, но женщина почему-то не удерживала алименты.

На исполнении в отделении судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов Тульской области находится исполнительное производство о взыскании с В. задолженности по алиментам на содержание  ребенка.

В добровольном порядке мужчина алименты не выплачивал, в связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату должника. Данное постановление было направлено для исполнения по месту его официального трудоустройства – на коммунальное предприятие.

Однако бухгалтер предприятия не производила удержаний из заработной платы должника и не переводила их взыскателю.

За неисполнение требований исполнительного документа бухгалтер предприятия привлечена к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», в результате чего получила наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:05 −1
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алиментыбухгалтердолги
Место
ЩекиноТульская область

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