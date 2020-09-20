Приставы оштрафовали бухгалтера из Щекино за неудержанные у сотрудника алименты

Исполнительный лист на предприятие поступил, но женщина почему-то не удерживала алименты.

На исполнении в отделении судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов Тульской области находится исполнительное производство о взыскании с В. задолженности по алиментам на содержание ребенка.

В добровольном порядке мужчина алименты не выплачивал, в связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату должника. Данное постановление было направлено для исполнения по месту его официального трудоустройства – на коммунальное предприятие.

Однако бухгалтер предприятия не производила удержаний из заработной платы должника и не переводила их взыскателю.

За неисполнение требований исполнительного документа бухгалтер предприятия привлечена к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», в результате чего получила наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.