Жители ЖК «Вертикаль»: «Будет ли в домах тепло, на улицах освещение и место для парковки машин?»

Дома в ЖК «Вертикаль» почти все сданы, но у жителей новостроек окончание строительства вызывает мало радости.

Одна из проблем как раз и заключается в том, что после заселения последнего дома дворы (а они не такие уж и большие) превратятся в сплошную парковку. Обещанная крытая парковка у дома еще не достроена, но уже продана новому владельцу.

Вторая проблема связана с освещением придомовой территории. По всему жилому комплексу установлены фонари, но светлее от них вечерами на становится. Они не работают, потому что трансформаторная подстанция не передана на обслуживание электросетям или кому бы то ни было еще.

По словам жителей, застройщик не стремится вникать в эти проблемы. Вечером в пятницу, 18 сентября, в ЖК «Вертикаль» состоялось собрание жителей. Но на него представитель компании, возводящей дома, не пришел.

Елена Судакова – Почти 2 года назад мы общими усилиями добились ввода в эксплуатацию и передачи дольщикам первых трех домов комплекса по ул. Строителей. В этом году введен и передан еще один дом по ул. Шухова, – рассказывает старшая по одному из домов ЖК Елена Судакова. – Приобретая жилье в новом микрорайоне все дольщики, естественно, верили, что все нормы при строительстве будут соблюдены и все заявленные объекты будут достроены. Но увы, обман начался еще до завершения строительства первых трех очередей. Сначала безо всякого уведомления дольщиков три высотки были оснащены газовыми плитами и оборудованием, о которых ни слова не говорилось и ни в одном документе не упоминалось при продаже. Дальше - больше. В настоящее время не завершено строительство последнего из заявленных в проектной декларации дома и подземной автомобильной парковки. Парковка указана в проектной документации на строительство комплекса для обеспечения жителей машино-местами согласно требованиям общегосударственных и региональных строительных норм. При этом 28 января 2020 года она была продана в собственность рязанскому бизнесмену в ипотеку. Когда теперь ее достроят и на каких условиях мы сможем ею пользоваться – мы не знаем.

Согласно строительным правилам и региональным градостроительным нормативам Тульской области, «в условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру».

Важное обстоятельство: на крыше недостроенной парковки расположена спортивная площадка, которая также должны была входить в состав ЖК. Так обещал застройщик, когда только начиналось возведение комплекса.

– Пользоваться спортивной площадкой жители нашего комплекса, увы, не могут все по той же причине, что и автостоянкой. Но и это еще не все. Земельный участок, переданный в собственность частному лицу, распространяет свои границы согласно данным публичной кадастровой карты, прямо до стены дома №6 по улице Строителей. Из чего предполагаем, что въездная дорога, элементы благоустройства и парковочные карманы, расположенные с этой стороны жилого дома ни самому МКД, ни ЖК не принадлежат. При таком развитии событий весь ЖК грозит быть лишенным выезда на ул. Строителей. А ведь застройщик при продаже жилья дольщикам позиционировал этот комплекс как огороженную и охраняемую территорию. Очередной обман!

Вызывает нарекания и качество отдельных строительных работ: из-за допущенной застройщиком ошибки на дома было установлено некачественное оборудование для котельных.

В разгар зимы жители дома №6 остались без отопления на 2 дня, благо, что зима была не столь сурова.

Как в этом году будет – жители даже боятся предполагать. Ремонта котельного оборудования с горем пополам добились. Но сколько оно сможет прослужить - ответа нет. А вот от замены по гарантии застройщик открестился.

– Помимо этого питающие наш квартал трансформаторные подстанции и сеть внутри квартального уличного освещения, оказывается бесхозные! То есть застройщик утверждает, что ему эти объекты уже не принадлежат. А управляющая компания на себя не приняла их обслуживание. Передача этих объектов городской инфраструктуры на обслуживание соответствующим организациям тоже не осуществлялось. Мы опять остались крайними. Освещение внутри квартала не работает. А если, не дай Бог, что случится с ТП, то мы еще и без электроэнергии остаться можем.

Итогом собрания стал сбор подписей под обращениями в прокуратуру, администрацию Тулы, правительство региона и другие инстанции. Жители надеются, что власти обратят внимание на проблемы микрорайона и помогут решить их.