За сутки в Тульской области выявлено 32 новых случая COVID-19

Фото из архива Myslo.ru.

Об этом сообщает московский оперштаб.

В Тульской области за сутки подтверждено 32 новых случая COVID-19, выздоровели 26 человек, скончались двое.

Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, всего на сегодняшний день в России выявлено 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровело 909 357 человек.

За минувшие сутки ситуация в российских регионах такова: