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За сутки в Тульской области выявлено 32 новых случая COVID-19
Фото из архива Myslo.ru.

За сутки в Тульской области выявлено 32 новых случая COVID-19

Об этом сообщает московский оперштаб.

В Тульской области за сутки подтверждено 32 новых случая COVID-19, выздоровели 26 человек, скончались двое.

Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, всего на сегодняшний день в России выявлено 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровело 909 357 человек.

За минувшие сутки ситуация в российских регионах такова:

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:27 −1
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