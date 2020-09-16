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В Туле сотрудники МЧС продезинфицировали маршрутки и автобусы: фоторепортаж

В Туле сотрудники МЧС продезинфицировали маршрутки и автобусы: фоторепортаж

Это необходимо, чтобы не распространялся коронавирус.

В Тульской области противоэпидемические службы региона и сотрудники МЧС дезинфицируют здания и общественный транспорт. Ранее такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин.

Заместитель начальника регионального ГУ МЧС России Борис Шовкун сообщил, что в Туле и области регулярно дезинфицируют пассажирский транспорт. К дезинфекции привлечены силы и средства Тульского спасательного центра МЧС России в составе мобильного комплекса специальной обработки и расчет Управления противопожарной службы региона.

Специалисты обрабатывают автомобили на конечных остановках пассажирского транспорта – «Областная больница», «Ул. Генерала Маргелова», «Малые Гончары».

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Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 1
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 2
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 3
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 4
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 5
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 6
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 7
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 8
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 9
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 10
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 11
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 12
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 13
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 14
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 15
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 16
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 17
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 18
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 19
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 20
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 21
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 22
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 23
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 24
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 25
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 26
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 27
Дезинфекция транспорта в Туле, Фото: 28
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