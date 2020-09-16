В Туле сотрудники МЧС продезинфицировали маршрутки и автобусы: фоторепортаж

В Тульской области противоэпидемические службы региона и сотрудники МЧС дезинфицируют здания и общественный транспорт. Ранее такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин.



Заместитель начальника регионального ГУ МЧС России Борис Шовкун сообщил, что в Туле и области регулярно дезинфицируют пассажирский транспорт. К дезинфекции привлечены силы и средства Тульского спасательного центра МЧС России в составе мобильного комплекса специальной обработки и расчет Управления противопожарной службы региона.

Специалисты обрабатывают автомобили на конечных остановках пассажирского транспорта – «Областная больница», «Ул. Генерала Маргелова», «Малые Гончары».