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В Плавске двое детей и двое взрослых отравились парами краски

В Плавске двое детей и двое взрослых отравились парами краски

Фасад дома, в котором проживала семья, в день, когда произошло ЧП, красила строительная бригада.

В Плавске проводится доследственная проверка по факту отравления семейной пары с двумя детьми, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
По предварительным данным, 12 сентября мужчина, женщина и двое их детей в возрасте 5 и 11 лет, находясь в квартире, получили отравление неизвестным веществом. Предположительно, парами краски.
 
В настоящий момент установлено, что в тот день строительная бригада проводила покраску фасада дома, в котором жили потерпевшие. 
 
Семью своевременно госпитализировали, сейчас их здоровью ничего не угрожает. 
 
Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 
 
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:51 +1
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плавсктульская область
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