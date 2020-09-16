В Плавске двое детей и двое взрослых отравились парами краски

Фасад дома, в котором проживала семья, в день, когда произошло ЧП, красила строительная бригада.

В Плавске проводится доследственная проверка по факту отравления семейной пары с двумя детьми, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 12 сентября мужчина, женщина и двое их детей в возрасте 5 и 11 лет, находясь в квартире, получили отравление неизвестным веществом. Предположительно, парами краски.

В настоящий момент установлено, что в тот день строительная бригада проводила покраску фасада дома, в котором жили потерпевшие.

Семью своевременно госпитализировали, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.