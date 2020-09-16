В Плавске двое детей и двое взрослых отравились парами краски
Фасад дома, в котором проживала семья, в день, когда произошло ЧП, красила строительная бригада.
В Плавске проводится доследственная проверка по факту отравления семейной пары с двумя детьми, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По предварительным данным, 12 сентября мужчина, женщина и двое их детей в возрасте 5 и 11 лет, находясь в квартире, получили отравление неизвестным веществом. Предположительно, парами краски.
В настоящий момент установлено, что в тот день строительная бригада проводила покраску фасада дома, в котором жили потерпевшие.
Семью своевременно госпитализировали, сейчас их здоровью ничего не угрожает.
Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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