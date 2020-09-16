На соревнованиях в Абхазии команда из Тульской области получила Кубок по тайскому боксу

В Абхазии прошел Кубок по тайскому боксу «Георгий Победоносец». В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из России, Белоруссии, Абхазии, Литвы, Украины.

По итогам соревнований команда Тульской области стала лучшей и получила кубок за первое общекомандное место.

Спортсмены Тульской областной федерации тайского бокса и спортивной школы «Восток» показали следующие результаты: первое место заняли Вусал Марданов, Мурад Гиясов, Бедел Пулатов, Ульяна Хрисанова, Александр Савкин, Владислав Гуркин, Никита Боргер, Артем Дьячков; второе место у Вадима Губанова, третье — у Алины Гиясовой и Егора Жевлакова.

Спортсмены тренируются у Абдула Малаалиева.