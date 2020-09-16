Тульский минздрав: Пострадавшая в скейт-парке Ефремова полугодовалая девочка находится в больнице

Ее жизни ничего не угрожает – она под наблюдением медиков для исключения наличия скрытых патологий.

На женщину, чуть не покалечившую шестимесячную дочь на скейт-площадке в Ефремове, составлены два административных протокола: за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и появление в общественном месте в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В настоящий момент ребенок находится в больнице, куда ее 14 сентября привезли полицейские, приехавшие на вызов в скейт-парк. Здоровью девочки ничего не угрожает:

Ребенок доставлен в Ефремовскую районную больницу и осмотрен врачами, у нее были взяты анализы. На данный момент отклонений в состоянии здоровья не выявлено. Сейчас ребенок находится в больнице, под наблюдением медицинских специалистов для исключения наличия скрытых патологий, - сообщили Myslo в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, накануне мы написали про женщину из Ефремова, которая будучи пьяной катала ребенка в прогулочной коляске по рампе местного скейт-парка.

В процессе катания она дважды падала на землю, роняя коляску с малышом.